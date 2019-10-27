هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 03:38 م

بغداد (رويترز) - قال العراق يوم الأحد إن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.

وقال الجيش العراقي في بيان‭‭‭ ‬‬‬"بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة ادلب السورية".

وكان مسؤول في المخابرات أبلغ رويترز في وقت سابق يوم الأحد بأن العراق أبلغ الولايات المتحدة بموقع البغدادي.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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