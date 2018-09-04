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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 05:02 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:02

سيارة شرطة بالقرب من السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد وقوع انفجار بالقرب منها يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة" يوم الثلاثاء قرب السفارة الأمريكية بوسط القاهرة بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره وتحتوي على زجاجة بها مواد كيميائية قابلة للاشتعال.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات. وقالت السفارة الأمريكية على تويتر إنها "تستأنف أعمالها العادية" بعد أن انتهت الشرطة من تحقيقاتها في موقع الحادث.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها أن هذا الشخص اسمه عبد الله أيمن عبد السميع ويبلغ من العمر 24 عاما. وأضافت أنه لم يصب.

وقال البيان "يشير الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة.. وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي".

وأبلغت شاهدة رويترز أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة.

وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وألقت القبض عليه وهي تحاول إخماد الحريق.

وقال شهود من رويترز إن قوات الأمن طوقت المنطقة بينما انتشر بها عشرات من أفراد الشرطة.

وأظهرت لقطات من كاميرا أمنية، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يعبر الشارع قبل أن يسقط على الأرض والدخان يتصاعد من حقيبة على ظهره.

وأظهر مقطع مصور آخر شابا يرتدي قميصا أسود وهو يجلس على ركبتيه على الطريق وسط حشد من رجال الشرطة والمارة قبل أن يجبر على خلع سرواله للتحقق من عدم وجود متفجرات، وبعدها اقتادته الشرطة إلى مكان آخر.

وظهر الشاب في مقطع آخر وقد عُصبت عيناه بقميصه بينما تستجوبه الشرطة.

ووقع الحادث بجوار جدار خرساني يسد شارع يؤدي إلى الشوارع المجاورة للسفارة الأمريكية.

وبعد وقوعه اكتظت المنطقة بالعشرات من رجال الشرطة.

وتواجه مصر جماعات متشددة على رأسها جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط في مناطق بشمال شبه جزيرة سيناء، والتي كثفت هجماتها منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013.

(شارك في التغطية محمود رضا مراد وأحمد محمد حسن ومحمد الشريف ونادين عوض الله وأمينة إسماعيل - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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رويترز