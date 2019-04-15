هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 04:48 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأثنين إن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أوقفوا خطواتهم الاحتجاجية التي بدأت الأسبوع الماضي إثر توصلهم لاتفاق مع مصلحة السجون.

وقال قدري أبو بكر رئيس الهيئة في بيان "إن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن "ريمون"، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب تليفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا".

وأضاف "يبدأ تركيبها (التليفونات) في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجيدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون".

وأوضح أبو بكر "أن الاتفاق اشتمل أيضا على اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 ألف شيقل إلى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب".

وقال "إن الأسرى أعلنوا عصر اليوم وقف كافة خطواتهم التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتبارا من مساء هذا اليوم، بما في ذلك الإضراب عن الطعام".

ولم يصدر تعقيب بعد من مصلحة السجون الإسرائيلية حول هذا الاتفاق.

(الدولار=3.63 شيقل)

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة تحرير أحمد صبحي خليفة)

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