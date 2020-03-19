هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 10:42 م

سائحون يجلسون في مقهى في مراكش بالمغرب يوم 15 مارس اذار 2020. تصوير: يوسف بودلال-رويترز.

الرباط (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب أعلن حالة طوارئ صحية وسيفرض قيودا على الحركة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسيُسمح للناس على الأرجح بمغادرة بيوتهم لشراء الطعام أو الدواء أو الذهاب للعمل بعد حصولهم على تصاريح من السلطات.

وقالت وزارة الداخلية "الطوارئ الصحية لا تعني وقف الاقتصاد" مشيرة إلى أنه سيُسمح باستمرار العمل في البنوك ومحطات التزود بالوقود والقطاعات المهمة الأخرى.

ورصدت المملكة المغربية 63 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة بسببه.

وأُصيب معظم المرضى بالعدوى في الخارج لكن المرض بدأ الآن في الانتشار بين الناس في مدن مغربية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي وزكية عبد النبي - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك