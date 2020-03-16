هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2020 02:17 م

أشخاص يتجمعون في ساحة جامع الفنا في مراكش يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: يوسف بودلال - رويترز

الرباط (رويترز) - قال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من يوم الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق يوم‭ ‬الاثنين إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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