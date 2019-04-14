هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 05:35 م

محتجون سودانيون في الخرطوم في صورة بتاريخ 13 ابريل نيسان 2019. تصوير: رويترز. محظور إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف.

القاهرة (رويترز) - دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان يوم الأحد إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية يحميها الجيش وقال إنه سيواصل الاحتجاجات لتحقيق أهدافه.

وقال البيان "يؤكد تجمع المهنيين السودانيين تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية من أجل تحقيق أهداف الثورة بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير، وذلك بالشروع فوراً بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير ومحمية بالقوات المسلحة السودانية".

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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