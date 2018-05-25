بيان: تركيا وأمريكا تضعان خارطة طريق للتعاون في منبج بسوريا
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وزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو خلال مؤتمر صحفي في انقرة يوم 16 ابريل نيسان 2018. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قالت تركيا والولايات المتحدة في بيان إن مجموعات عمل تركية وأمريكية اجتمعت في أنقرة يوم الجمعة ووضعت خارطة طريق للتعاون لضمان الأمن والاستقرار في منبج بشمال سوريا.
وقال البيان إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيجتمع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الرابع من يونيو حزيران لبحث توصيات مجموعات العمل.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز