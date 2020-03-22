هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 07:27 م

القدس (رويترز) - قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوم الأحد إنه تقرر تعليق حضور المصلين للصلاة بالمسجد الأقصى اعتبارا من فجر الاثنين وحتى إشعار آخر في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إنه تقرر "تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك اعتبارا من فجر يوم الاثنين لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية".

وأكد المدير الفلسطيني للمسجد الشيخ عمر الكسواني لرويترز صحة القرار.

كانت السلطات الدينية أغلقت في وقت سابق أبواب المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور لكنها سمحت للمصلين بالتجمع في الخارج في الأماكن المفتوحة من المجمع الضخم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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