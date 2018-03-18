بيان: قوات تدعمها تركيا أسقطت تمثالا كرديا في وسط عفرين
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قوات تركية ومقاتلون من الجيش السوري الحر في عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال بيان لمركز عفرين الإعلامي إن القوات التركية وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية أتلفوا تمثالا من معالم الثقافة الكردية وأسقطوه في وسط المدينة السورية يوم الأحد "في انتهاك للتاريخ والثقافية الكردية".
ونقلت البيان مجموعة على تطبيق واتساب تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد.
والتمثال لكاوا الحداد وهو شخصية محورية في أسطورة كردية عن احتفالات عيد النوروز أو السنة الكردية الجديد. وقال البيان إن هذا أول انتهاك سافر لثقافة الشعب الكردي وتاريخه منذ الاستيلاء على عفرين.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز