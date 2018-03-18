بيان: قوات تدعمها تركيا أسقطت تمثالا كرديا في وسط عفرين

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 11:06 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:06

قوات تركية ومقاتلون من الجيش السوري الحر في عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز (reuters_tickers)