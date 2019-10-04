بغداد (رويترز) - دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان يوم الجمعة الحكومة إلى الاستقالة وإجراء انتخابات بمراقبة خبراء دوليين.
(تغطية صحفية جون دافيسون وأحمد رشيد - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان يوم الجمعة الحكومة إلى الاستقالة وإجراء انتخابات بمراقبة خبراء دوليين.
(تغطية صحفية جون دافيسون وأحمد رشيد - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)