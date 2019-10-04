بغداد (رويترز) - دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في بيان يوم الجمعة الحكومة إلى الاستقالة وإجراء انتخابات بمراقبة خبراء دوليين.

(تغطية صحفية جون دافيسون وأحمد رشيد - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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