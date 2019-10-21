هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 09:59 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان إن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد‭ ‬هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال البلاد يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية.

وأضاف البيان "تعرضت عناصر من عصابات داعش (الدولة الإسلامية) على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين".

وجاء في البيان أن المتشددين أطلقوا النار أيضا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين.

(تغطية صحفية أحمد أبو العينين - شاركت في التغطية سمر حسن من القاهرة - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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