هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2019 08:38 م

القاهرة (رويترز) - أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية في بيان يوم الاثنين مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين آخرين في عملية أمنية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين أن ذلك جاء بعد أن تمكنت رئاسة أمن الدولة "في عملية استباقية بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من رصد أربعة عناصر من المطلوبين أمنيا... وهم يستقلون سيارة من نوع تاهو باتجاه طريق أبو حدرية) لتنفيذ عمل إرهابي".

وذكرت قناة العربية يوم الأحد أن أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش في المنطقة الشرقية بمتفجرات.

وسبق أن شهدت المنطقة الشيعية اضطرابات.

(شارك في التغطية نيرة عبد الله - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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