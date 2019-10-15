هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 03:15 م

شعار شركة أرامكو السعودية في صورة من أرشيف رويترز.

دبي (رويترز) - قالت شركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخران "في "حادث" بمصفاة ساسرف التابعة للشركة بمنطقة الجبيل أثناء أعمال صيانة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الضحايا من موظفي أحد المقاولين المعنيين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.

وأضافت الشركة في بيانها "لم تتأثر أعمال الصيانة بالمصفاة".

وكانت مصفاة ساسرف حتى سبتمبر أيلول مشروعا مشتركا بين شركتي أرامكو وشل الملكية الهولندية قبل أن تشتري أرامكو المشروع ضمن استراتيجية لتوسيع عملياتها.

(تغطية صحفية رانيا الجمل - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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