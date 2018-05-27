بيان: مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث بنيران إسرائيلية
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رفح (قطاع غزة) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد إن فلسطينيين قتلا وأصيب ثالث بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية في شرق مدينة رفح بقطاع غزة.
وذكر سكان محليون وأطباء أن دبابة إسرائيلية استهدفت موقع رصد حدوديا تابع لحركة الجهاد الإسلامي في رفح قرب الحدود مع إسرائيل.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن الفلسطيني المصاب في حالة حرجة.
ولم يصدر تعليق من إسرائيل حتى الآن.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة ونضال المغربي- إعداد ياسمين حسين - تحرير نادية الجويلي)
رويترز