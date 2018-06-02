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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 10:35 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 10:35

جنود اسرائيليون بموقع حاول فيه فلسطيني دهسهم بسيارته في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت. تصوير: موسى قواسمة - رويترز (reuters_tickers)