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نيروبي (رويترز) - قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن قوات الجيش الأمريكي شنت ضربة جوية بالتنسيق مع الجيش الصومالي أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين من حركة الشباب المتشددة.

وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان "نتحقق حاليا من عدم سقوط مصابين أو قتلى من المدنيين جراء هذه الضربة الجوية" التي وقعت على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز