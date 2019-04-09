هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 03:38 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية إن أربعة رجال شرطة وثلاثة مدنيين قتلوا يوم الثلاثاء عندما فجر انتحاري يبلغ من العمر 15 عاما نفسه بالقرب من قوة أمنية في سوق بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضافت أن من بين القتلى ضابطين وطفلا يبلغ من العمر ست سنوات. وذكرت أن الهجوم أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن الضابطين هما رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زويد ومعاونه.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان إن 15 شخصا قُتلوا أو أُصيبوا. وذكر البيان أن المهاجم يكنى بأبو هاجر المصري وفجر سترته الناسفة في دورية راجلة للشرطة.

وتكافح مصر للقضاء على إسلاميين متشددين يشنون هجمات أغلبها في شمال شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة التي يشن الجيش فيها عملية أمنية كبيرة منذ فبراير شباط 2018.

(تغطية صحفية أحمد محمد حسن ويسري محمد - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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