هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 01:36 م

متظاهرون في بيروت يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: أندرس مارتنز كاساريس - رويترز

بيروت (رويترز) - دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أعضاءه يوم الخميس لمواصلة الإضراب حتى يحصل على تفاصيل خطة أمنية ولا سيما بشأن كيفية التعامل مع العملاء.

ودعا الاتحاد للإضراب بسبب مخاوف أمنية في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات المناهضة للقادة السياسيين لبنان وطالب المودعون بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد لرويترز إن الإضراب، الذي أغلق البنوك في كل أنحاء البلاد هذا الأسبوع، سيستمر يوم الجمعة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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