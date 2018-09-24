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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 05:47 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:47

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين بموسكو يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)