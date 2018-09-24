بيان: نتنياهو أبلغ بوتين بأن تزويد سوريا بنظام (إس-300) سيؤجج المخاطر الإقليمية
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين بموسكو يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين بأن تزويد "لاعبين غير مسؤولين" بنظم أسلحة متقدمة سيؤجج المخاطر في المنطقة.
وأضاف البيان أنه خلال اتصال هاتفي، بعد قليل من إعلان روسيا تزويد سوريا بنظام (إس-300) الصاروخي في غضون أسبوعين، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل حماية أمنها ومصالحها.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز