بيان: وفاة فتى فلسطيني بالضفة متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي
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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة أن فتى فلسطينيا في الخامسة عشرة من عمره توفي يوم الأربعاء متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قبل أيام عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وجاء في بيان أصدرته الوزارة "استشهاد الطفل عدي أكرم أبو خليل 15 عاما من عين سينيا متأثرا بإصابته برصاصة في البطن قبل 8 أيام خلال مواجهات شمال البيرة".
وتشهد العديد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية مواجهات منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول الماضي.
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول وفاة الفتى الفلسطيني.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز