هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 11:47 م

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع توفي يوم السبت في مستشفى إسرائيلي.

وأضافت في بيان "الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد عمر يونس (20 عاما) في مستشفى بيلنسون داخل الخط الأخضر، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان إن يونس "قد أصيب قبل حوالي أسبوع برصاص جيش الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وأضافت أنه نُقل لمستشفى بيلنسون "في وضع صحي حرج وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهاده".

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي.

(تغطية صحفية علي صوافطة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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