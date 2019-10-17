هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 12:36 ص

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتحدث في واشنطن يوم الخميس. تصوير: كارلوس جاسو - رويترز.

واشنطن (رويترز) - وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر اتفاقا بين الولايات المتحدة وتركيا لوقف هجوم أنقرة في شمال شرق سوريا بأنه "عار".

وقالت بيلوسي وشومر في بيان إن الاتفاق "يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية ويبعث برسالة خطيرة لحلفائنا وأعدائنا على حد سواء بأنه لا يمكن الوثوق في كلامنا. الرئيس (التركي) أردوغان لم يتخل عن شيء والرئيس ترامب قدم له كل شيء".

وقال زعيم الديمقراطيين في الكونجرس إن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على حزمة عقوبات مدعومة من الحزبين ضد تركيا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أبو العلا حمدي)

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