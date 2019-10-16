هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 09:48 م

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتحدث إلى الصحفيين بعد اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

واشنطن (رويترز) - ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن اجتماع الزعماء الديمقراطيين مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض جرى اختصاره بعدما "انفجر ترامب غضبا" جراء تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يندد بانسحابه من سوريا.

وقالت بيلوسي للصحفيين "أعتقد أن التصويت- حجم التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين ما فعله الرئيس- أثر على الرئيس على الأرجح لأن ذلك أصابه بصدمة".

وأضافت "ولهذا لم نتمكن من مواصلة الاجتماع لأنه انفصل عن واقعه".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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