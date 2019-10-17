هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 12:52 م

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يتحدث أمام مشرعين في البرلمان بأنقرة يوم الأربعاء. صورة لرويترز من وزارة الخارجية التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

أنقرة (رويترز) - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن روسيا وعدت أنقرة بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي يستهدفها الجيش التركي من الأراضي السورية على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن روسيا "وعدت بألا يكون هناك وجود لحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية على الجانب الآخر من الحدود. ومضى قائلا "إذا أخرجت روسيا يرافقها الجيش السوري عناصر وحدات حماية الشعب من المنطقة فإننا لن نعارض ذلك".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إنه يجب أن تتولى سوريا السيطرة على حدودها مع تركيا ضمن أي تسوية للصراع في المنطقة فيما تواصل تركيا هجومها في شمال شرق سوريا.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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