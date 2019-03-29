تونس (رويترز) - قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس يوم الجمعة تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي.

وقال نبيل بوفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريح لوسائل الإعلام "في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن كان في العاشر من الشهر ذاته".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني لكن منظمات المجتمع المدني بمحافظة القيروان وعددا من الأحزاب السياسية طالبت هيئة الانتخابات بتعديل الموعد لتزامنها مع الاحتفالات.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد العرقوبي - تحرير أحمد حسن)

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