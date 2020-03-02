موسكو (رويترز) - ذكرت وكالة تاس للأنباء يوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو.

أدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع الوكالة الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير شباط. والتصريحات التي نشرتها تاس يوم الاثنين جاءت ضمن الجزء السادس من المقابلة.

وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا حيث تدعم روسيا قوات الحكومة السورية في مواجهة تركيا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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