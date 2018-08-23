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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الى اليمين) ونظيره السعودي عادل الجبير في صورة من أرشيف رويترز.

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موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو يوم 29 أغسطس آب.

وذكرت الوزارة أن لافروف سيجتمع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في العاصمة الروسية يوم الجمعة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز