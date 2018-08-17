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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو - صورة من أرشيف رويترز

(reuters_tickers)

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن الوزير سيرجي شويجو بحث مسألة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم مع نظيره التركي خلوصي أكار خلال محادثات في موسكو يوم الجمعة.

ونُسب إلى الوزارة قولها إن المحادثات تطرقت أيضا إلى الوضع الإنساني في سوريا بالإضافة للتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز