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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أغسطس, 2018 11:36 ص 17 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:36

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو - صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)