هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 01:34 ص

من حميد ولد أحمد

الجزائر (رويترز) - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء إن الجزائر حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا لينهي عاما من المظاهرات الجماهيرية غير المسبوقة التي أدت لسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزلزلت الدولة.وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون بعد اجتماع مع الوزراء ومسؤولي الأمن إن التجمعات والمسيرات محظورة.

وأضاف أن حياة المواطنين فوق كل اعتبار حتى إذا كان هذا يتطلب فرض قيود على بعض الحريات.

وأكدت الجزائر 60 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها خمس حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة وفرضت قيودا على معظم السفر الخارجي وأغلقت المساجد.

وكانت حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك قد تفجرت في الشوارع في فبراير شباط 2019 بعد أن أصبح واضحا أن بوتفليقة سيسعى إلى فترة رئاسية جديدة بعد أن قضى 20 عاما في السلطة.

وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات من المطالبة بتنحي بوتفليقة إلى الإصرار على ضرورة تنحي كل النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)

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