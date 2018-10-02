تجار: الأمم المتحدة تشتري 50 ألف طن قمحا لليمن
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هامبورج (رويترز) - قال تجار أوروبيون يوم الثلاثاء إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الآونة الأخيرة نحو 50 ألف طن من قمح الطحين لشحنه لليمن.
ومن المتوقع أن يكون توريده من منطقة البحر الأسود، وعلى الأرجح من رومانيا.
وسيتم شحن القمح في ديسمبر كانون الأول من ميناء كونستانتا الروماني.
وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الصراع في البلاد.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز