هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 10:40 م

محتجون سودانيون في الخرطوم في صورة بتاريخ 13 ابريل نيسان 2019. تصوير: رويترز. محظور إعادة بيع الصورة أو وضعها في أرشيف.

من خالد عبد العزيز

القاهرة (رويترز) - دعت الجماعة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات في السودان يوم الأحد إلى تسليم السلطة فورا لحكومة انتقالية مدنية قائلة إنها ستواصل الاحتجاجات في الشوارع التي أسقطت الرئيس السابق عمر حسن البشير الأسبوع الماضي لتحقيق أهدافها.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان يوم الأحد إلى تشكيل مجلس انتقالي تتولى القوات المسلحة حمايته مضيفا "أنه سيمارس كل أشكال الضغط السلمي لتحقيق أهداف الثورة".

وأعلن المجلس العسكري الذي حل محل البشير ،الذي أطاح به الجيش يوم الخميس بعد أن استمر في السلطة لمدة 30 عاما، سلسلة من القرارات الجديدة في ساعة متأخرة مساء يوم الأحد من بينها إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد. وكان بن عوف ونائبه قد استقالا من رئاسة المجلس الانتقالي بعدما شغلا المنصبين عقب سقوط البشير.

وعين المجلس أيضا الفريق أبو بكر مصطفى مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بدلا من صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش الذي استقال يوم الجمعة.

ولم يعين المجلس خلفا لابن عوف.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الأحد إن الجيش مستعد للعمل مع جماعات المعارضة لتشكيل حكومة مدنية جديدة.

وقال الفريق شمس الدين كباشي شنتو "الكرة الآن فيما يتعلق برئيس الوزراء والحكومة في ملعب القوى السياسية".

وقال الفريق عمر زين العابدين وهو عضو أيضا في المجلس إنه سيكون أمام المعارضة أسبوع لتقديم اقتراحاتها.

(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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