هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 11:14 ص

الخرطوم (رويترز) - قال عضو بارز في الجماعة الاحتجاجية الرئيسية في السودان يوم الخميس إن الجماعة لن تقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.

وقال عمر صالح سنار القيادي في تجمع المهنيين السودانيين لرويترز "نحن الآن في الشارع في مكان الاعتصام في انتظار بيان الجيش. لن نقبل إلا بحكومة مدنية انتقالية مكونة من قوى إعلان الحرية والتغيير"، مشيرا إلى بيان يحدد مطالب تجمع المهنيين.

وتابع "التفاوض مستقبلا مع الجيش حول ترتيبات انتقال السلطة. نحن متمسكون بالمذكرة التي قدمناها يوم السادس من أبريل للجيش".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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