هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 04:30 م

الخرطوم (رويترز) - قال تحالف المعارضة السوداني يوم الثلاثاء إن قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية يوم الاثنين وإن الجيش مسؤول عن ذلك.

وقال التلفزيون الرسمي إن رجل شرطة وثلاثة محتجين قتلوا في الخرطوم يوم الاثنين وأصيب العديد من المتظاهرين مع اندلاع العنف بعد أن توصل قادة الجيش وجماعات المحتجين إلى اتفاق على تحول سياسي.

وقال تحالف المعارضة المعروف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا إن يوم الاربعاء سيكون آخر أيام التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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