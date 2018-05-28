تحالف تقوده السعودية يضيق الخناق على مدينة الحديدة الساحلية باليمن
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لقطة عامة لميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الرياض/عدن (رويترز) - ذكر متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية أن قوات يدعمها التحالف تضيق الخناق على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك خطط للهجوم من أجل انتزاع السيطرة على المدينة.
وقال المتحدث العقيد تركي المالكي في إفادة صحفية بالعاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر من مساء الاثنين إن الحديدة باتت على بعد 20 كيلومترا وإن العمليات مستمرة.
وكان التحالف العسكري المدعوم من الغرب أعلن العام الماضي خططا للزحف نحو الحديدة لكنه أحجم عن ذلك وسط ضغوط دولية مع تحذير الأمم المتحدة من أن أي هجمات على أكبر موانئ اليمن سيكون له أثر "كارثي".
ويأتي تجدد المساعي الرامية للسيطرة على الحديدة وسط زيادة التوتر بين السعودية وإيران اللتين تخوضان حربا بالوكالة في اليمن أدت إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل ونزوح ثلاثة ملايين ودفع البلد الفقير إلى شفا المجاعة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز