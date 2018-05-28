محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 11:08 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:08

لقطة عامة لميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)