هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2020 07:31 م

مقديشو (رويترز) - قال مسؤول أمني ووكالة الأنباء الصومالية الرسمية إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا تحطمت في منطقة باي بجنوب الصومال يوم الاثنين مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت إن طاقما مؤلفا من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة.

وتابعت قائلة إن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت.

وقالت إن الطائرة تحطمت قرب مطار باردال وكانت "تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19 . ولم يتضح سبب تحطمها".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك