هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 03:11 ص

بيروت (رويترز) - قال شاهد إنه جرى تحطيم واجهات عدة بنوك وإضرام النار في بنك واحد على الأقل عندما تحولت احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى العنف في مدينة طرابلس في شمال اليابان ليل الاثنين.

وقال الجيش إن قنبلة حارقة ألقيت على إحدى مركباته وألقيت قنبلة على دورية أثناء أعمال الشغب في طرابلس مما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة. وأضاف الجيش أن عدة مبان عامة وخاصة تعرضت للهجوم فيما أضرمت النار في بنوك.

وأنحى الجيش باللائمة في الاضطرابات على من قال إنهم "عدد من المتسللين" ودعا المحتجين السلميين لمغادرة الشوارع على الفور.

وأعلن اتحاد البنوك إغلاق جميع البنوك في طرابلس اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى حين استعادة الأمن قائلا إن البنوك استهدفت في هجمات وأعمال شغب خطيرين.

وكثيرا ما كانت البنوك في لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التي أدت إلى انهيار في قيمة الليرة اللبنانية وتجميد ودائع المدخرين.

وبرزت الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة إلى السطح العام الماضي عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى لبنان واندلعت الاحتجاجات ضد النخبة السياسية. وفقدت الليرة اللبنانية منذئذ أكثر من نصف قيمتها مما أشعل التضخم في بلد يعتمد بشدة على الواردات.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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