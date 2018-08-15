تحييد رجل يشتبه بأنه يضع حزاما ناسفا في مدينة سعودية
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القاهرة (رويترز) - ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان في وقت مبكر من صباح يوم الخميس أن قوات الأمن حيدت رجلا كان "يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف" في مدينة البكيرية في وسط المملكة وأصابته في تبادل لإطلاق النار.
وقال المتحدث إن السلطات تمكنت من تحديد موقع المهاجم الذي يتبنى "فكر داعش الإرهابي" وضيقت الخناق عليه. وأضاف أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد إصابته.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
رويترز