تدشين أول فرقاطة يتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع فرنسا
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القاهرة (رويترز) - قال المتحدث العسكري المصري في بيان بصفحته على فيسبوك يوم الجمعة إن مصر احتفلت بتدشين (الفرقاطة بورسعيد) وهي أول وحدة بحرية يتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
وقال البيان إن الفرقاطة وهي من طراز (جوويند) صنعت في شركة ترسانة الإسكندرية وسيتم تجهيزها "استعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية".
وأضاف أن تصنيع أول فرقاطة بأيد مصرية تم في نطاق عقد مع شركة (نافال جروب) الفرنسية لشراء أربع فرقاطات من طراز (جوويند) من فرنسا أبرمته مصر عام 2014.
وتسلمت مصر العام الماضي (الفرقاطة الفتح) التي قامت شركة نافال جروب بتصنيعها في فرنسا بينما تم الاتفاق على تصنيع باقي الفرقاطات الثلاث في شركة ترسانة الإسكندرية.
وذكر البيان أنه جرى يوم الجمعة إعطاء إشارة البدء في تصنيع ثاني فرقاطة بالترسانة في نطاق العقد مع الشركة الفرنسية.
وشهدت السنوات الماضية تعاونا فرنسيا متزايدا مع مصر في مجال التسليح الذي تقول القاهرة إن أهميته تزيد في مجال حماية أمن البلاد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط عدة حروب.
(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)
رويترز