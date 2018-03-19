ترامب لا يزال يريد عقد قمة لدول الخليج
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيوهامبشير في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين. تصوير: جوناثان إيرنست - رويترز.(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن الوحدة بين دول الخليج مهمة وإنه لا يزال يريد تنظيم قمة لقادة الخليج المنقسمين بسبب خلاف مع قطر.
وقال المسؤول في إفادة للصحفيين، قبل اجتماع الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء، إن ترامب يريد أن تحل قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي خلافهم بأنفسهم لكنه أكثر قلقا الآن بشأن الأثر الطويل الأمد في المنطقة.
وأضاف المسؤول أيضا أن ترامب وكبار مساعديه سيسعون إلى المزيد من الصفقات التجارية للشركات الأمريكية.
وتابع المسؤول "خلال وجود ولي العهد في واشنطن، سنعمل على اتفاقات تجارية بقيمة 35 مليار دولار للشركات الأمريكية تدعم 120 ألف وظيفة في الولايات المتحدة".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز