ترامب وماكرون ناقشا الأوضاع في إيران والشرق الأوسط والتجارة
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الناتو في بروكسل يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
(رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ناقشا التجارة والوضع في إيران والشرق الأوسط.
وقال ترامب الذي يقضى عطلة في نادي الجولف الخاص به بنيو جيرزي على تويتر "أجريت اتصالا هاتفيا طيبا للغاية مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا وناقشنا موضوعات شتى ولاسيما الأمن والتجارة".
وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين ناقشا "مجموعة كبيرة من القضايا التجارية والأمنية تشمل الوضع في إيران والشرق الأوسط بشكل أوسع".
وذكر قصر الاليزيه في بيان مقتضب أن الزعيمين ناقشا الأوضاع في سوريا وإيران والصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكنه لم يشر إلى التجارة.
وكان ترامب وماكرون قد التقيا خلال اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل في يوليو تموز حيث انتقد الرئيس الأمريكي أعضاء الحلف الذين لم يلتزموا بمستوى الإنفاق الدفاعي المستهدف.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز