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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أغسطس, 2018 01:45 ص 11 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:45

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الى اليمين) ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الناتو في بروكسل يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء. (reuters_tickers)