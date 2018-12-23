ترامب يتحدث مع أردوغان عن انسحاب "بطيء" للقوات الأمريكية من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 06:41 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل يوم 11 يوليو تموز 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأمريكية من سوريا، وهو قرار أثار انتقاد المشرعين الأمريكيين بمن فيهم رفاقه الجمهوريون.

وقال ترامب على تويتر "بحثنا (وضع) تنظيم الدولة الإسلامية وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة... ستعود للوطن بعد سنوات عديدة".

وأضاف ترامب أنه وأردوغان بحثا أيضا التبادل التجاري "الواسع النطاق" بين الولايات المتحدة وتركيا بعد توتر علاقات العضوين بحلف شمال الأطلسي خلال الصيف.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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