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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 12:43 ص 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:43

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مع ضابط خارج البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين. تصوير يوري جريباس - رويترز. (reuters_tickers)