هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أكتوبر, 2019 02:38 ص

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان إرنست - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "ستحاول تسوية الأمر" مع تركيا فيما يتعلق بهجومها في شمال شرق سوريا لكن العقوبات ستكون "مدمرة" إذا لم تمض المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل ساعات من توجه مايك بنس نائب الرئيس إلى أنقرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "نحن في وضع قوي".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا "أعتقد أنهم سيعقدون اجتماعا ناجحا... وإذا لم يحدث ذلك فإن العقوبات والرسوم والأمور الأخرى التي نفرضها وسنفرضها على تركيا ستكون مدمرة للاقتصاد التركي".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارته أعطت بومبيو وبنس قائمة عقوبات إضافية قد يتم فرضها إذا لم توقف تركيا هجومها.

وقال من دون الخوض في التفاصيل إن العقوبات قد تستهدف المزيد من الوزراء الأتراك ووزارات أو صناعات.

ويواجه ترامب انتقادات منذ قراره المفاجئ الذي أعلنه الأسبوع الماضي بسحب قواته من شمال شرق سوريا حيث كان يدعم القوات الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية ومنع أي تحرك تركي في المنطقة.

وتقول أنقرة إن الأكراد الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة إرهابيون وتربطهم صلات بانفصاليين أكراد داخل تركيا وتعهد بالمضي قدما في هجومها بصرف النظر عن أي عقوبات.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه لم يعط الضوء الأخضر لنظيره التركي أردوغان للتوغل في شمال شرق سوريا، مضيفا أن الزعيم التركي كان يخطط لهذا التحرك منذ فترة طويلة وأنه لم يرد تعريض القوات الأمريكية للخطر.

وانتقد حلفاء أوروبيون أيضا قرار ترامب وطالبوا تركيا بوقف عملياتها.

وقال الرئيس الإيطالي الذي كان واقفا إلى جانب ترامب في البيت الأبيض إنه بحث الوضع مع الرئيس الأمريكي وإن إيطاليا تندد بالهجوم التركي.

وقال منوتشين إن بومبيو وبنس سيناقشان مع أردوغان العقوبات الإضافية التي تواجهها تركيا ما لم توقف أنقرة إطلاق النار. وأضاف أن ترامب أوضح أنه يتوقع من تركيا وقف توغلها في سوريا.

ورفض ترامب الانتقادات بأن العقوبات أضعف من تلك التي اقترحها المشرعون وقال إن بنودا معينة لمشروع قانون طرحه السناتور لينزي جراهام قد أدرجت بالفعل في إجراءات وزارة الخزانة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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