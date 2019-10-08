هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 03:51 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 4 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

واشنطن (رويترز) - واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الدفاع عن علاقات واشنطن مع أنقرة بعد أن انتقد الحزبان الجمهوري والديمقراطي قراره سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا.

ويخشى منتقدون من أن الخطوة ستفتح المجال أمام ضربة تركية على قوات متحالفة مع واشنطن يقودها أكراد وقادت القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وتقول تركيا إن تلك القوات إرهابيون لصلاتهم بالمسلحين الأكراد الذي يشنون حملة تمرد مسلح في تركيا.

وكتب ترامب على تويتر "ينسى الكثيرون بسهولة أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة. في حقيقة الأمر هم يقومون بتصنيع الإطار الهيكلي الفولاذي للمقاتلة الأمريكية إف-35. كما أن التعامل معهم كان جيدا".

وأضاف ترامب "لنتذكر دائما، وعلى نحو مهم، أن تركيا عضو مهم للمكانة الجيدة لحلف شمال الأطلسي".

وأكد ترامب أيضا أن واشنطن لا تتخلى عن القوات التي يقودها الأكراد وقال على تويتر "ربما نغادر سوريا لكننا لم نتخل عن الأكراد بأي حال فهم أفراد متميزون ومقاتلون رائعون".

وقالت القوات التي يقودها الأكراد إنها ربما تجري محادثات مع دمشق أو موسكو لملء فراغ أمني في حال الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إنها استكملت الاستعدادات لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا.

(تغطية ماكيني برايس وسوان هيفي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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