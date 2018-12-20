ترامب يدافع عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 01:08 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 18 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: جيم يانج - رويترز

واشنطن (رويترز) - دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن قراره إعلان النصر على تنظيم الدولة الإسلامية وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا، قائلا إنه يفي بتعهد قطعه خلال حملته الانتخابية.

وقال ترامب "الخروج من سوريا لم يكن مفاجئا. أطالب به منذ سنوات، وقبل ستة أشهر، عندما عبرت علنا عن رغبتي الشديدة في فعل ذلك، وافقت على البقاء لمدة أطول. روسيا وإيران وسوريا وآخرون هم العدو المحلي للدولة الإسلامية. نحن نؤدي عملهم. حان الوقت للعودة للوطن، وإعادة البناء".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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