ترامب يدافع عن قراره سحب القوات من سوريا في زيارة مفاجئة للعراق

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 ديسمبر, 2018 09:51 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في قاعدة الأسد في العراق يوم الأربعاء. تصوير: جوناثان ارنست - رويترز

من ستيف هولاند

قاعدة الأسد الجوية (العراق) (رويترز) - دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال زيارة لم يعلن عنها للعراق قائلا "الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري".

واتخذ ترامب القرار بشأن سوريا فجأة متجاهلا نصيحة كبار مساعديه والقادة العسكريين وبينهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال في اليوم التالي.

وذكر ترامب أنه سبق وقال لمستشاريه "دعونا نخرج من سوريا" لكن تم إقناعه بالبقاء قبل أن يقرر أن يعيد الجنود وعددهم 2000 إلى وطنهم.

وقال للصحفيين في قاعدة الأسد الجوية غربي بغداد حيث أمضى هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ثلاث ساعات على الأرض يزورن الجنود الأمريكيين "أعتقد أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري وحان الوقت لكي نبدأ في استخدام عقولنا".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لسحب قواتها من العراق، مضيفا "في الواقع، بإمكاننا استخدام (العراق) كقاعدة إذا أردنا القيام بشيء في سوريا".

وأوضح ترامب أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير جديد للدفاع وقال إن باتريك شاناهان، نائب الوزير الذي كلفه يوم الأحد الماضي بالقيام بأعمال الوزير، "قد يبقى في المنصب لفترة طويلة".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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