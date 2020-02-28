هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 08:04 م

أردوغان (الى اليمين) وبجواره ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن يوم الرابع من ديسمبر كانون الأول 2019. صورة من المكتب الاعلامي للرئاسة التركية.

اسطنبول (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أيد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة خفض تصعيد العنف في شمال غرب سوريا ودعا الحكومة السورية وروسيا وإيران إلى وقف هجماتها.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض "جدد ترامب التأكيد على دعمه لجهود تركيا لخفض التصعيد في شمال غرب سوريا وتجنب كارثة إنسانية". جاء ذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم للقوات السورية المدعومة من روسيا في محافظة إدلب السورية.

وقال دير في البيان "اتفق الزعيمان على أنه يجب على النظام السوري وروسيا وإيران وقف هجومهم قبل مقتل وتشريد المزيد من المدنيين الأبرياء".

كانت إدارة الاتصالات التركية قد قالت على تويتر في وقت سابق إن الرئيسين ناقشا التطورات في المنطقة واتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في إدلب حيث شردت أحدث موجة من القتال قرابة مليون شخص.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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