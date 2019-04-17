هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 02:10 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح لمودعيه قبل أن بستقل الطائرة التي ستعيده من منيابوليس عاصمة ولاية مينيسوتا إلى واشنطن يوم الاثنين. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأقر مجلس النواب مشروع القرار في أبريل نيسان بينما أقره مجلس الشيوخ في مارس آذار، في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونجرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات.

ولم يكن تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 247 صوتا مقابل 175 ولا تصويت مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 كافيا لإبطال الفيتو الذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين في المجلسين.

ويقول مؤيدو التشريع إن حملة القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن فاقمت الأزمة الإنسانية وينتقدون الرياض بشدة بسبب مقتل مدنيين.

وقالوا أيضا إن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك الإلزام الدستوري بأن الكونجرس، وليس الرئيس، هو من يقرر متى تخوض البلاد الحرب.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن، بين التحالف بقيادة السعودية والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران، عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت فيما تصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)

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