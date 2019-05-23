هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 09:38 م

واشنطن (رويترز) - شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس في أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة لإرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران فيما يستعد للقاء مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمناقشة الأمر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وناقش قادة عسكريون أمريكيون إرسال نحو خمسة آلاف جندي للمنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران. وقال ترامب لدى سؤال الصحفيين له عن الخطة إنه لا يعتقد بأن بلاده ستكون بحاجة لذلك لكنه مستعد لبحث الأمر.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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