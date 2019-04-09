هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 09:26 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (إلى اليسار) وبجواره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض بواشنطن يوم الثلاثاء. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

واشنطن (رويترز) - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه بأنه "رئيس عظيم" يوم الثلاثاء، رغم مخاوف مشرعين أمريكيين بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان وسعيه للبقاء في السلطة حتى عام 2034 واعتزام مصر شراء أسلحة روسية.

واقترح البرلمان المصري تعديلات دستورية تهدف إلى السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034 في خطوة انتقدها مشرعون أمريكيون بارزون وجماعات حقوقية يشعرون بالقلق لقمع حقوق الإنسان في مصر.

ولدى سؤاله عما إذا كان يدعم جهود السماح للسيسي بالبقاء المحتمل في السلطة لخمسة عشرة سنة أخرى، أبلغ ترامب الصحفيين "أعتقد أنه يؤدي مهمة عظيمة. لا أعرف شيئا عن هذه الجهود. يمكنني أن أبلغكم بأنه يؤدي مهمة عظيمة ..رئيس عظيم".

ووصل السيسي إلى السلطة بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عضو جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وانتخب السيسي رئيسا في العام التالي.

لمصر، أكبر دولة عربية سكانا، أهمية استراتيجية للولايات المتحدة بسبب معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل وسيطرتها على قناة السويس وهي ممر مائي حيوي للتجارة العالمية والجيش الأمريكي.

وخصص الكونجرس الأمريكي 1.4 مليار دولار كمساعدات لمصر خلال العام المالي الجاري وهو نفس المبلغ الذي قدمه للقاهرة العام الماضي، بحسب تقرير لمؤسسة الأبحاث التابعة للكونجرس.

وبينما لا يزال هناك دعم مستمر للمساعدات لمصر، أبدى أعضاء بالكونجرس مخاوف بالغة بشأن ما ورد عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من عشرين مقاتلة سوخوي إس.يو-35 وأسلحة لهذه الطائرات.

وفي رسالة نشرت يوم الاثنين، قال أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ أيضا إن مصر "اعتقلت بصورة غير عادلة أكثر من 12 أمريكيا" ودعوا للإفراج عنهم. كما أثاروا "مخاوف بالغة بشأن تقلص الحقوق السياسية وحقوق الإنسان".

ووقع على الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو جيم ريش الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين السناتور بوب مينيديز إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس.

وقالت الرسالة، في إشارة لمحطة بقدرة 4800 ميحاوات من المستهدف أن تدخل الخدمة بحلول 2026 "نحن قلقون (بشأن) علاقاتهم المتعمقة مع روسيا والتي تشمل أيضا القرض الذي قدمته موسكو لإنشاء المحطة النووية في الضبعة".

وطالب أعضاء الكونجرس من بومبيو أن يطلب من السيسي "إعادة تقييم هذه العلاقات والتي تخاطر بجعل بلاده ذات تبعية روسية من جديد".

وكانت مصر والاتحاد السوفيتي السابق حليفين وثيقين حتى السبعينات عندما تحركت القاهرة لإقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة التي توسطت في معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

ولم يتناول ترامب بصورة مباشرة قضية شراء مصر لأسلحة روسية. وقال "تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمور أخرى مع مصر".

وأضاف للصحفيين بينما كان السيسي يقف إلى جانبه قبل الاجتماع في البيت الأبيض "لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن".

ورد السيسي عبر مترجم "أنا بوجه لفخامة الرئيس كل الشكر والتقدير على ذلك هذا الفضل يرجع لفخامة الرئيس ودعمه لمصر في المجالات المختلفة".

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)

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